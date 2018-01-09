ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

علاء عابد: "مفيش 20 نائب شريف هيوقع لـ السادات"

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:52 م
علاء عابد: مفيش 20 نائب شريف هيوقع لـ السادات
النائب علاء عابد
طباعة
كساب أحمد علي
 
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مصر أصبحت دولة ديمقراطية، متمنيًا وجود أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية لكن بشرط أن يكون مرشح حقيقي.

وأضاف "عابد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن هناك 580 نائب قاموا بالتوقيع على استمارات تذكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتَا إلى أنه لا يوجد مرشح آخر قادر على الحصول على توقيع 20 برلماني للترشح للرئاسة.

وتابع: "مفيش 20 نائب شريف هيوقع لمحمد أنور السادات".
المزيد عن: علاء عابد السادات التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
2
x
18:00
1
الأسيوطي سبورت
النصر
2
x
20:00
3
الإسماعيلي
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
الصين
3
x
10:00
0
عمان
قطر
1
x
13:30
0
أوزبكستان
الدوري البرتغالي الممتاز
تونديلا
-
x
21:00
-
فيتوريا سيتوبال
بيلينينسيش
-
x
23:00
-
بوافيستا
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
-
x
21:45
-
بريستول سيتي
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
لييدا ايسبورتيو
فالنسيا
-
x
22:30
-
لاس بالماس
كأس الرابطة الفرنسية
نيس
-
x
22:00
-
موناكو
مباريات ودية
بايرن ميونيخ - ألمانيا
1
x
18:00
0
زونينوف جروساسباخ - ألمانيا
كأس مصر
مصر المقاصة
5
x
ضربات جزاء
6
المقاولون العرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/9/2018 10:00:08 PM