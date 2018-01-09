علاء عابد: "مفيش 20 نائب شريف هيوقع لـ السادات"

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مصر أصبحت دولة ديمقراطية، متمنيًا وجود أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية لكن بشرط أن يكون مرشح حقيقي.



وأضاف "عابد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن هناك 580 نائب قاموا بالتوقيع على استمارات تذكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتَا إلى أنه لا يوجد مرشح آخر قادر على الحصول على توقيع 20 برلماني للترشح للرئاسة.



وتابع: "مفيش 20 نائب شريف هيوقع لمحمد أنور السادات".

