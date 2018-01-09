320 نائبا من "دعم مصر" يحررون استمارة تزكية لترشيح السيسي للرئاسة

حرر 320 نائبا من نواب ائتلاف "دعم مصر" استمارات تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسى؛ للترشح لفترة رئاسية ثانية، وذلك في جلسة تاريخية لمجلس النواب الْيَوْمَ.





وأعلن الائتلاف أنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة ثانية لكي يكمل إنجاز ما بدأه، والذى بدأنا نلمس ثماره خلال الفترة الماضية، من خلال برنامج اقتصادي واضح، ومشاريع تنموية عملاقة، وانحياز للمواطن البسيط، ومحاربة للفساد، على حد تعبيره.





وتابع البيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقود مصر نحو بر الأمان رغم الحرب الشرسة التى تواجهها بلادنا من الإرهاب والإرهابيين وقوى الشر التى لا تريد لنا الخير والاستقرار.





ويضع القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية 9 شروط للترشح لرئاسة الجمهورية، ومنها أن يزكى المرشح على الأقل 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.



