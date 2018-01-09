"أنا الله.. أنا يسوع".. أبرز أخبار اليوم الثلاثاء 9/1/2018 بمحافظة الغربية

شهدت محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من أهم الأحداث، كان أبرزها صياح المتهم بالاعتداء على مساعد شرطة بسلاح أبيض ومادة كاوية في وجهه، أثناء التحقيق معه، قائلًا: "أنا الله.. أنا يسوع"، وتبين أنه مختل عقليًا وارتكب جريمته بطريقة عشوائية، حيث تعدى على مساعد شرطة، وألقى على وجهه مادة كاوية غير معلومة.





كما افتتح الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، اليوم الثلاثاء، مزار شهداء كنيسة مارِ جرجس بطنطا، والذي يضم أجساد 30 شهيدا من شهداء أحد الشعانين ٩ أبريل ٢٠١٧م، كما افتتح المتحف الملحق بالمزار والذي يؤرخ الحدث بكل تفاصيله.





كذلك التقى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية مع اللواء أركان حرب كامل الوزير، مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمشرف على مشروع نفق الشون بالمحلة الكبرى في حفل افتتاح بعض المشروعات القومية، وناقش مشروع نفق الشون وضرورة إيجاد بدائل أخرى للنفق، وأشار إلى قيام المسؤولين بالوحدات المحلية بالمحلة الكبرى بالانتقال إلى الموقع لسحب كميات المياه المتسربة بالنفق وكذلك تم إصلاح وصلة المياه المجاورة بعمارة حضر موت لحين وجود بدائل أخرى كوبري علوي أو طريق بديل.