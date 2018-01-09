"اتحاد المستثمرين": مبادرة البنك المركزى لتمويل المشاريع الصغيرة لم تحقق جدواها
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:39 م
أحمد فشير
اتفق اعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين على أن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه على عدم تحقيق جدواها حتى الآن.
وقال محمد فريد خميس، رئيس مجلس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن المستثمر الصغير لا يجيد التعامل مع البنوك ولا يعرف حقوقه، مؤكدًا على دور الاتحاد في هذه المشكلة حيث يجب عليه إيصال المعلومات إلى صغار المستثمرين بشكل جيد للاستفادة من هذه المبادرة.
وأوضح سامي سليمان، رئيس لجنة السياحة بالاتحاد، أنه تم الاتفاق علي الشراكة مع البنك الأهلي المصري بخصوص مشروع سياحي بمدينة طابا، ولم يتم الحصول سوى علي ١٠٪ فقط من القرض، مضيفًا أن ذلك يعيق من حركة النهوض بالسياحة والسيطرة علي مشكلة العملة الصعبة.
وأضاف على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن المبادرة لم تؤتي ثمارها إلى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتم صرف سوي ٢٤ مليار جنيه من إجمالي المبادرة بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه.
وتابع محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن المبادرة لم تصل بالشكل المطلوب إلي قطاع الصعيد حتى الآن، كاشفًا أنه قام بتغيير محل إقامته إلي محافظة القاهرة للحصول على قرض من مبادرة البنك المركزي.
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