"اتحاد المستثمرين": مبادرة البنك المركزى لتمويل المشاريع الصغيرة لم تحقق جدواها

وقال محمد فريد خميس، رئيس مجلس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن المستثمر الصغير لا يجيد التعامل مع البنوك ولا يعرف حقوقه، مؤكدًا على دور الاتحاد في هذه المشكلة حيث يجب عليه إيصال المعلومات إلى صغار المستثمرين بشكل جيد للاستفادة من هذه المبادرة.





وأوضح سامي سليمان، رئيس لجنة السياحة بالاتحاد، أنه تم الاتفاق علي الشراكة مع البنك الأهلي المصري بخصوص مشروع سياحي بمدينة طابا، ولم يتم الحصول سوى علي ١٠٪‏ فقط من القرض، مضيفًا أن ذلك يعيق من حركة النهوض بالسياحة والسيطرة علي مشكلة العملة الصعبة.





وأضاف على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن المبادرة لم تؤتي ثمارها إلى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتم صرف سوي ٢٤ مليار جنيه من إجمالي المبادرة بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه.



