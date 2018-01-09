مباحث شرق القاهرة عن عصابة السرقة الدولية: "مسجلين خطر في بلادهم"



وأشار "هندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أون اليوم" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم شكلوا فرق بحث حتى تم العثور على طرف للخيط، وتم القبض عليهم.



وأوضح أن التشكيل العصابي يتكون من 5 أشخاص، ولا يوجد أحد منهم مصري الجنسية، لافتًا إلى أنهم مسجلين خطر في بلادهم، لافتًا إلى أنهم لم يرسلوا حصيلة ما سرقوه إلى بلادهم حتى لا يتم ضبطهم، وكانوا يخططون لفتح مشروع للتغطية على حقيقتهم.



وأضاف أنهم يختارون الفلل التي توحي أن أصحابها أغنياء، منوها بأن التشكيل العصابي معه معدات تتمكن من التعامل مع الخزائن.



قال العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إنهم استقبلوا عدة بلاغات على مدار الـ6 أشهر الماضية تفيد بسرقة أموال ومشغولات ذهبية بنفس الطريقة في أحياء معينة، كالتجمع الخامس، والشيخ زايد، العبور.