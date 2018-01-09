"القومي للسكان": سبب زيادة المواليد في الصعيد عن باقي المحافظات ارتفاع نسبة الخصوبة
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:44 م
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، عن سبب زيادة نسبة المواليد في الصعيد عن باقي محافظات مصر، موضحًا أن الخصوبة عالية جدًا هناك، وأن معدل المواليد في محافظات مثل سوهاج والمنيا وقنا ومطروح زاد بشكل ملحوظ بسبب البطالة والأمية وقلة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEn"، مساء الثلاثاء، أن المؤشرات والدراسات السكانية، كشفت عن أن هناك 43% من حجم الولادات بالصعيد.
وذكر أنه "يجب تغيير السلوك الإنجابي لدى السكان، بمعنى يجب علينا تغيير ثقافة العزوة بكثرة الأولاد"، موضحًا أن "تلك المفاهيم تحتاج لمشاركة مؤسسات عدة لتغييرها"، موضحًا أنه تم عقد 628 ندوة توعوية وتثقيفية بجميع المحافظات، للحد من الزيادة السكانية فى الفترة من إبريل إلى يونيو 2017.