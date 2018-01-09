"القومي للسكان": سبب زيادة المواليد في الصعيد عن باقي المحافظات ارتفاع نسبة الخصوبة

كشف الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، عن سبب زيادة نسبة المواليد في الصعيد عن باقي محافظات مصر، موضحًا أن الخصوبة عالية جدًا هناك، وأن معدل المواليد في محافظات مثل سوهاج والمنيا وقنا ومطروح زاد بشكل ملحوظ بسبب البطالة والأمية وقلة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.





وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEn"، مساء الثلاثاء، أن المؤشرات والدراسات السكانية، كشفت عن أن هناك 43% من حجم الولادات بالصعيد.



