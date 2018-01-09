تقدم جديد للجيش ومقتل حوثيين في الضالع وحجة

أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على مواقع متفرقة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية خب الشعف، شمالي شرق محافظة الجوف.





وحرر الجيش الوطني بعد المعارك العنيفة منطقة سلبة، وقرى شامان، وجبل شوكان، وجبلة عمر، فيما حررت قوات الجيش معسكر الحجلا، في وقت تواصل فيه التقدم باتجاه سوق الثلوث، وتحريره من الميليشيات الحوثية.





وتقدمت قوات الجيش الوطني ميدانياً باتجاه جبل حبش الاستراتيجي، وسط انهيارات وفرار لعناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية.





ومن جهة أخرى، لقي 4 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب اثنين آخرين، بانفجار لغم دروع في منطقة مريس، شمالي محافظة الضالع، اليوم الثلاثاء.





وقال مصدر ميداني بحسب "سبتمبر نت"، إن لغم دروع من مخلفات الميليشيات الحوثية المزروعة في أطراف منطقة يعيس في مريس، انفجر بمجموعة من عناصرها أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في موقع الحيافي، شمالي يعيس.





في غضون ذلك، قامت ميليشيا الحوثي الانقلابية بزرع ألغام دروع وفردية في أطراف مناطق وقرى نجد القرين، وبيت شرقي وبيت مدرة، الخاضعة لسيطرتها جنوبي مديرية دمت.





ويأتي ذلك بحسب ما ذكر المصدر ضمن محاولة الميليشيات الحوثية إعاقة أي هجوم من قبل قوات الجيش الوطني بمريس، على مواقعها في جبل التهامي ومنطقة العرفاف وقرية نجد القرين.





كما قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بسلسلة غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.



