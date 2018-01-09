الرياض: الشرطة تدفع بـ 5 قطاعات لتأمين مهرجان الإبل





تشارك 5 قطاعات أمنية بشرطة منطقة الرياض في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لحفظ أمن المهرجان.





وتساهم الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض ممثلة (بإدارات الضبط الإداري، دوريات الأمن، التحريات والبحث الجنائي، وقوة المهمات والواجبات الخاصة) من خلال تواجدها في المهرجان بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية الأخرى، في حفظ الأمن والتنظيم والمتابعة والرصد المستمر، عبر عدد من الإمكانات البشرية والآلية التقنية المتطورة، ما لقي استحسان الزوار.