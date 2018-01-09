ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الرياض: الشرطة تدفع بـ 5 قطاعات لتأمين مهرجان الإبل

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:41 م
الرياض: الشرطة تدفع بـ 5 قطاعات لتأمين مهرجان الإبل
أرشيفية
طباعة
الفجر السعودي
 

تشارك 5 قطاعات أمنية بشرطة منطقة الرياض في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لحفظ أمن المهرجان.

وتساهم الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض ممثلة (بإدارات الضبط الإداري، دوريات الأمن، التحريات والبحث الجنائي، وقوة المهمات والواجبات الخاصة) من خلال تواجدها في المهرجان بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية الأخرى، في حفظ الأمن والتنظيم والمتابعة والرصد المستمر، عبر عدد من الإمكانات البشرية والآلية التقنية المتطورة، ما لقي استحسان الزوار.

المزيد عن: السعودية اليوم السعودية اخر اخبار السعودية اليوم اخر اخبار السعودية اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
2
x
18:00
1
الأسيوطي سبورت
النصر
2
x
20:00
3
الإسماعيلي
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
الصين
3
x
10:00
0
عمان
قطر
1
x
13:30
0
أوزبكستان
الدوري البرتغالي الممتاز
تونديلا
-
x
21:00
-
فيتوريا سيتوبال
بيلينينسيش
-
x
23:00
-
بوافيستا
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
-
x
21:45
-
بريستول سيتي
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
لييدا ايسبورتيو
فالنسيا
-
x
22:30
-
لاس بالماس
كأس الرابطة الفرنسية
نيس
-
x
22:00
-
موناكو
مباريات ودية
بايرن ميونيخ - ألمانيا
1
x
18:00
0
زونينوف جروساسباخ - ألمانيا
كأس مصر
مصر المقاصة
5
x
ضربات جزاء
6
المقاولون العرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/9/2018 10:01:10 PM