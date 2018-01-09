مكرم أحمد: صفقات الاستحواذ على بعض الفضائيات المصرية غير قانونية لهذا السبب

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه حتى الآن عمليات وصفقات بيع والاستحواذ على بعض الفضائيات المصرية لاتعتبر عمليات قانونية؛ لكون الأعلى للإعلام لم يُخطر بها حتى الآن.



