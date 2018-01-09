مكرم أحمد: صفقات الاستحواذ على بعض الفضائيات المصرية غير قانونية لهذا السبب
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:42 م
رقية جمال
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه حتى الآن عمليات وصفقات بيع والاستحواذ على بعض الفضائيات المصرية لاتعتبر عمليات قانونية؛ لكون الأعلى للإعلام لم يُخطر بها حتى الآن.
وتعهد "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، بالإعلان عن كافة تفاصيل هذه الصفقات عقب إخطارهم بها، معربًا عن أمله في وجود قنوات متعددة لكنها قادرة على الإستمرار، وأن تساهم هذه الصفقات في تقليل عدد القنوات، وزيادتها قدرة حتى تكون المنافسة قوية.
المزيد عن: مكرم محمد أحمد التوك شو الاستحواذ على الإعلام أخبار مصر