نجم الأهلي يهنئ حمدي النقاز بانضمامه للزمالك





حرص التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي على تهنئة مواطنه حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك بعد انضمام الأخير للقلعة البيضاء في يناير الجاري.





وأكد معلول للنقاز بأن الإنضمام للزمالك يعتبر مكسب فني كبير بالنسبة له وسيفيده مع منتخب بلاده، وشدد عليه بأن المنافسة كبيرة بين الأهلي والزمالك وهما الأقوى في مصر.





معلول أشار للنقاز إلى أن عدم تواجد الجماهير في المباريات لا يعني عدم الإهتمام بكرة القدم لكنه أمر إستثنائي بسبب ظروف الأمن فقط وشدد على شغف الجماهير الشديد بكرة القدم.