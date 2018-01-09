إطلالة مثيرة لـ هبة السيسي في آخر "فوتوسيشن" (صور)
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:36 م
عبدالحافظ حمدي
خضعت الفنانة هبة السيسي ملكة جمال مصر عام 2005 لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور مايكل ساويرس ، واختارت هبة ملابسها عن طريق الاستايلست شيماء الحسيني ، ومصممة الازياء غادة حشاش ، فيما قامت ايمان الرشيدي بعمل الماكياج ، وفيليب النجار باختيار تسريحة الشعر.
يذكر أن هبة يعرض لها حالياً فيلم "حليمة أسطورة الشواطئ" مع طلعت زكريا ودينا وريم البارودي ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وكريم أبوزيد ، والفيلم تأليف محمد فضل واخراج محمد سعيد .
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