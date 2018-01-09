إطلالة مثيرة لـ هبة السيسي في آخر "فوتوسيشن" (صور)

خضعت الفنانة هبة السيسي ملكة جمال مصر عام 2005 لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور مايكل ساويرس ، واختارت هبة ملابسها عن طريق الاستايلست شيماء الحسيني ، ومصممة الازياء غادة حشاش ، فيما قامت ايمان الرشيدي بعمل الماكياج ، وفيليب النجار باختيار تسريحة الشعر.



