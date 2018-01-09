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إطلالة مثيرة لـ هبة السيسي في آخر "فوتوسيشن" (صور)

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:36 م
إطلالة مثيرة لـ هبة السيسي في آخر فوتوسيشن (صور)
هبة السيسي
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عبدالحافظ حمدي
 
خضعت الفنانة هبة السيسي ملكة جمال مصر عام 2005 لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور مايكل ساويرس ، واختارت هبة ملابسها عن طريق الاستايلست شيماء الحسيني ، ومصممة الازياء غادة حشاش ، فيما قامت ايمان الرشيدي بعمل الماكياج ، وفيليب النجار باختيار تسريحة الشعر.

يذكر أن هبة يعرض لها حالياً فيلم "حليمة أسطورة الشواطئ" مع طلعت زكريا ودينا وريم البارودي ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وكريم أبوزيد ، والفيلم تأليف محمد فضل واخراج محمد سعيد .
إطلالة مثيرة لـ هبة السيسي في آخر "فوتوسيشن" (صور)
إطلالة مثيرة لـ هبة السيسي في آخر "فوتوسيشن" (صور)
إطلالة مثيرة لـ هبة السيسي في آخر "فوتوسيشن" (صور)
إطلالة مثيرة لـ هبة السيسي في آخر "فوتوسيشن" (صور)
إطلالة مثيرة لـ هبة السيسي في آخر "فوتوسيشن" (صور)
إطلالة مثيرة لـ هبة السيسي في آخر "فوتوسيشن" (صور)
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