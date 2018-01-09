الوطنية للانتخابات: إجراءات واضحة لضمان سلامة توكيلات المرشحين للرئاسة



وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه يوجد غرفة عمليات تتابع عمل مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هناك إجراءات واضحة لضمان سلامة توكيلات المرشحين على مستوى المكاتب.



وشدد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، على أنه لا يوجد داخل أي مكتب شهر عقاري قائمة معدة مسبقًا تضم أسماء المرشحين، موضحًا أن المواطن يتقدم بإرادته ويؤيد من يرغب في إجراء التوكيل له.



قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المرشح الرئاسي له مسلكين إما أن يحصل على تزكية 20 نائبًا أو التوكيلات الشعبية لخوض انتخابات الرئاسية بعدد لا يقل عن 25 ألف صوت، منوهًا إلى أن 389 مكتب شهر عقاري على مستوى الجمهورية مؤهلين لإجراء التوكيلات للمرشحين.