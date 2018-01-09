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رئيس "مباحث القاهرة" يكشف تفاصيل "قضية القرن"

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:39 م
رئيس مباحث القاهرة يكشف تفاصيل قضية القرن
أموال - ارشيفية
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أمنية فوزي
 
كشف العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، تفاصيل إلقاء القبض على التشكيل العصابي الذي تخصص في سرقة الفيلات، قائلًا: "تلقينا الكثير من البلاغات في الفترة الأخيرة، وشكلنا أكثر من فريق بحث للتوصل لأكبر تشكيل عصابي في مصر"، لافتًا إلى أن أكثر من 30 ضابطًا عملوا على هذه القضية.

وأضاف "هندي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، أن المتهمين استهدفوا فيلات رجال الأعمال والأغنياء، وحرصوا على عدم ترك أي أثر لهم، واتخذوا شقة بمنطقة العبور مخزن لهم لتخبئة المسروقات بها.

وأشار إلى أن التشكيل العصابي عبارة عن عصابة دولية متخصصة في سرقات المنازل، موضحًا أن المتهمين المضبوطين غير مسجلين، وأن التشكيل العصابي يضم عناصر محترفة وجنسياتهم مختلفة مما صعب المهمة، متابعًا أنه تم تحديد شخصياتهم عن طريق "فردة حذاء" تركها أحد أفراد التنظيم بـ فيلا، بالإضافة إلى الكثير من الدلائل الأخرى، معقبًا: "القيادات الكبرى بالمباحث والوزراة أكدوا أن هذه هي قضية القرن".

وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الفيلات، وحصيلة سرقته تقارب الـ100 مليون جنيه و21 كيلو ذهب.
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