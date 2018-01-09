حملة مكثفة لتحرير توكيلات لترشيح الرئيس لفترة ثانية (صور)

شهدت مكاتب التوثيق بالشهر العقاري، في جميع أنحاء الجمهورية، إقبالاً ملحوظًا من المواطنين؛ لتحرير التوكيلات الخاصة بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفترة الرئاسية القادمة.





وبدأت قائمة "في حب مصر آمالنا"، المؤيدة للرئيس في جمع التوكيلات الخاصة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، لفترة رئاسية ثانية من أعضاء القائمة التنظيميين في القاهرة، ومن مؤيدين القائمة في المحافظة، بمجرد الإعلان عن فتح باب الترشيح.





وكانت قائمة "في حب مصر آمالنا"، في مقدمة الائتلافات التي حررت توكيلات في كل أنحاء البلاد، وكان أول توكيل تم تحريره للرئيس باسم محمد الشابوري عضو هيئة مكتب القائمة في القاهرة، في شهر عقاري مصر الجديدة.





وأوضحت القائمة في بيان صحفي، لتوعية المواطنين بشأن التوكيلات، أنه تم تخصيص موظفين اثنين في كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري المنتشرة في محافظات الجمهورية، يختصون بتحرير التوكيلات الخاصة بالترشح للرئاسة، وأنه يجوز لأي مواطن أن يحرر توكيلا في أى مكتب من مكاتب الشهر العقاري، و لا يشترط تحرير التوكيل في نطاق محل السكن، وأن مواعيد العمل بالشهر العقاري ممتدة حتى السابعة مساء.



