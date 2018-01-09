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مذيع "العاصمة": تجديد الخطاب الديني لا يعني التطاول على الإسلام (فيديو)

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:37 م
مذيع العاصمة: تجديد الخطاب الديني لا يعني التطاول على الإسلام (فيديو)
الإعلامي مجدي طنطاوي
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رقية جمال
 
قال الإعلامي مجدي طنطاوي: "هناك فهم لمفهوم تجديد الخطاب الديني بأنه يكون ملطشة للجهلاء والسفهاء"، مستنكرًا وجود سؤال في امتحان عن سورة الفرقان هل هي مكية أو مدنية أو مصرية، معقبًا: "إية القرف ده".

وأضاف "طنطاوي"، خلال تقديمه برنامج "كلام جرايد" عبر فضائية "العاصمة": "التجرؤ على الدين بقى موجود بشكل غير مفهوم، والتجديد ليس معناه التطاول على الإسلام".

وأكد أنه مع الدولة في تجديد الخطاب الديني من خلال علماء ربانيين ويكون الفقة وفقًا للواقع، وعلينا حماية الدين من التافهين.
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