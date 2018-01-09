"الدمرداش": "فردة حذاء" قادت لكشف أخطر تشكيل عصابي في مصر



وتابع أن "فردة حذاء" هي التي قادت فريق البحث إلى التشكيل العصابي الخطير، موضحًا أن السارق ترك حذاءه في أحد الفيلات، وأن الحذاء كان ماركة عالمية ولا يباع إلا بمحل واحد في مصر، وأن أجهزة الأمن توصلت إلى صاحب الحذاء عن طريق المحل.



قال الإعلامي معتز الدمرداش، إن أمن القاهرة ألقى القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الفيلات اليوم، مؤكدًا أنها أكبر قضية سرقة في تاريخ مصر.وأضاف "الدمرداش"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، أنهم سرقوا 33 فيلاً على مدار ثلاثة أشهر.