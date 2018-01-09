محافظ القاهرة: تجربة الشركات الأجنبية لرفع القمامة لم تنجح



واستطرد أنه بداية من العام الحالي ستتولى المحافظة رفع القمامة من حي المعادي وطرة بمنظومة متطورة وسيتم تطبيقها في باقي الأحياء.

قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن قانون الإدارة المحلية الحالي يقيد عمل المحافظين بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه يجب تعديل هذا القانون لتسهيل عمل المحافظين.وأضاف "عبدالحميد"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق مبدأ اللامركزية في إدارة شئون المحافظة تمنحه مرونة أكبر في حل أي مشكلة تواجه، موضحًا أنه اطلق حملة "آدم" لنشر وعي النظافة بين أطفال المدارس وحث المواطنين عليها.وأشار إلى أن مشكلة تراكم القمامة تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع أجهزة المحافظة للقضاء عليها، مؤكدًا أن تجربة الشركات الأجنبية لرفع القمامة من القاهرة لم تنجح.