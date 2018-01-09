ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السويد تأمر بالتحقيق حول زيادة جرائم الاغتصاب

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:33 م
السويد تأمر بالتحقيق حول زيادة جرائم الاغتصاب
السويد
طباعة
خاطر عبادة
 

كلّفت الحكومة السويدية، المجلس القومى لمنع الجرائم، بدراسة أسباب زيادة عدد جرائم الاغتصاب بالبلاد، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية اليوم.


وقالت صحيفة "ذا لوكال" إنّه سيكون حرياً بالمجلس تقرير ما هى العوامل أو الظروف والجناة المسؤولين عن ارتفاع جرائم الاغتصاب بالسويد.


وفى التقرير السنوى للمجلس القومى نوفمبر الماضى، أورد جرائم الإهانة أو التحرش الجنسى ارتفع بشكل كبير بين عامى 2012 و2016، مضيفاً أنّه خلال تلك الفترة ارتفع عدد الإهانات الجنسية من 0,8 إلى 2,4%، بينما اشتكى 5,5% من تعرّضهم لأنواع من التحرش الجنسى فى 2016 مقارنة بـ4,1% فى 2012.

 

المزيد عن: عالم السويد الاغتصاب اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
2
x
18:00
1
الأسيوطي سبورت
النصر
2
x
20:00
3
الإسماعيلي
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
الصين
3
x
10:00
0
عمان
قطر
1
x
13:30
0
أوزبكستان
الدوري البرتغالي الممتاز
تونديلا
-
x
21:00
-
فيتوريا سيتوبال
بيلينينسيش
-
x
23:00
-
بوافيستا
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
-
x
21:45
-
بريستول سيتي
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
لييدا ايسبورتيو
فالنسيا
-
x
22:30
-
لاس بالماس
كأس الرابطة الفرنسية
نيس
-
x
22:00
-
موناكو
مباريات ودية
بايرن ميونيخ - ألمانيا
1
x
18:00
0
زونينوف جروساسباخ - ألمانيا
كأس مصر
مصر المقاصة
5
x
ضربات جزاء
6
المقاولون العرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/9/2018 10:00:08 PM