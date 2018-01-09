السويد تأمر بالتحقيق حول زيادة جرائم الاغتصاب

كلّفت الحكومة السويدية، المجلس القومى لمنع الجرائم، بدراسة أسباب زيادة عدد جرائم الاغتصاب بالبلاد، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية اليوم.





وقالت صحيفة "ذا لوكال" إنّه سيكون حرياً بالمجلس تقرير ما هى العوامل أو الظروف والجناة المسؤولين عن ارتفاع جرائم الاغتصاب بالسويد.





وفى التقرير السنوى للمجلس القومى نوفمبر الماضى، أورد جرائم الإهانة أو التحرش الجنسى ارتفع بشكل كبير بين عامى 2012 و2016، مضيفاً أنّه خلال تلك الفترة ارتفع عدد الإهانات الجنسية من 0,8 إلى 2,4%، بينما اشتكى 5,5% من تعرّضهم لأنواع من التحرش الجنسى فى 2016 مقارنة بـ4,1% فى 2012.