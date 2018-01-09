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هيئة السلع التموينية: نسعى لشراء شحنات قمح من 14 دولة

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:34 م
هيئة السلع التموينية: نسعى لشراء شحنات قمح من 14 دولة
قمح
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دعاء عبد الحليم
 
قال أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من "الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي". 

وأكد يوسف، أن الهيئة تلقت 7 عروض في المناقصة العالمية التي طرحتها لشراء القمح، وذلك بعد اجتماع مع موردين ترددوا في البداية عن تقديم أي عروض في المناقصة التي طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويأتي تردد التجار في البداية عن تقديم عروض، بسبب استمرار الخلافات بشأن غرامات تأخير ذات صلة بشحنات أوقفت في الموانئ في الأشهر الأخيرة.

وأصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الحادي عشر إلى العشرين من فبراير. 

المزيد عن: هيئة السلع التموينية مصر قمح شحنات قمح أحمد يوسف 14 دولة
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