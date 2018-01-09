ضبط 245 كيلو لحوم مذبوحة خارج سلخانات دمياط

تمكنت قوة أمنية من مباحث التموين بمديرية أمن دمياط، برئاسة المقدم عماد معوض، من ضبط 145 كيلومن اللحوم المذبوحة خارج السلخانة وعليها أختام مزورة، وبالتحري تبين أن الختم المزور لدى مالك محل جزارة يدعى محمد. ق من قرية الشعراء بدمياط، وتم إحتجازه وتحرير محضر شرطي بالواقعة، تمهيدا لعرضه على النيابة للتحقيق معه.



