ضبط 245 كيلو لحوم مذبوحة خارج سلخانات دمياط
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:33 م
هند الشيال
تمكنت قوة أمنية من مباحث التموين بمديرية أمن دمياط، برئاسة المقدم عماد معوض، من ضبط 145 كيلومن اللحوم المذبوحة خارج السلخانة وعليها أختام مزورة، وبالتحري تبين أن الختم المزور لدى مالك محل جزارة يدعى محمد. ق من قرية الشعراء بدمياط، وتم إحتجازه وتحرير محضر شرطي بالواقعة، تمهيدا لعرضه على النيابة للتحقيق معه.
كما تمكنت الحملة من ضبط محل لبيع اللحوم البلدي في سوق القنطرة بدمياط، وبحوزته 100 كيلو من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، وتم ضبط مالك المحل ويدعى رأفت. ش، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة للتحقيق فيها.