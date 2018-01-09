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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9/1/2018 في جمهورية مصر العربية

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:31 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9/1/2018 في جمهورية مصر العربية
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء 9/1/2018 في جمهورية مصر العربية؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم اليوم الثلاثاء 9/1/2018 على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية:-

حالة طقس جمهورية مصر العربية 

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