وزير النقل يفاجئ عمال مزلقان عارف على خط "مرسى مطروح - الإسكندرية" بزيارة (صور)

فاجأ الدكتور هشام عرفات وزير النقل مساء أمس، عمال مزلقان عارف على خط "مرسى مطروح _ الإسكندرية" للتأكد من مدى الالتزام بضوابط التشغيل، ومدى كفاءة التشغيل للمزلقان.





وأكد الوزير على ضرورة تطوير نظم التشغيل والتحكم لهذا المزلقان المطور مدنيا، وذلك لزيادة عوامل السلامة والأمان حفاظا على أرواح المواطنين، لافتا إلى أنه من المقرر تنفيذ أعمال التطوير المدني لعدد 1111 على شبكة خطوط السكك الحديدية تم الانتهاء حتى الآن من تطوير 550 مزلقانا.





ومن المقرر تطوير نظم التشغيل والتحكم للمزلقانات لعدد 1089 مزلقانا، وتم الانتهاء حتى الآن من تطوير 289 مزلقانا، ومن المقرر الانتهاء من تطوير المزلقانات (مدني – نظم تشغيل وتحكم) تباعا في نهاية العام الجاري.





ونوه الوزير بأنه تم إنجاز تطوير 100 مزلقان خلال العشرة أشهر السابقة، وطالب الوزير العمال باليقظة التامة نظرا لحيوية وأهمية الأعمال التي يقومون بها في الحفاظ على أرواح المواطنين.





كما تفقد وزير النقل البلوك وطالب العمال ببذل أقصى جهد في العمل ووجه بزيادة الإضاءة في المسافة من البلوك للمزلقان مع إزالة بعض الأشجار التي تعوق الرؤية من البلوك، مشيرا إلى استمرار جولاته المفاجئة على المزلقانات والبلوكات في جميع خطوط شبكة السكك الحديدية.



