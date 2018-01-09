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29 قتيلًا ومائة ألف متضرر بـ"آفا" في مدغشقر

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:24 ص
29 قتيلًا ومائة ألف متضرر بـآفا في مدغشقر
آفا في مدغشقر
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وكالات
 

لقي 29 شخصا مصرعهم وتضرر أكثر من 100 ألف آخرين، بسبب العاصفة "آفا" التي اجتاحت نهاية الأسبوع الماضي، أنحاء من جزيرة مدغشقر الواقعة قبالة سواحل شرق إفريقيا.

 

وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في بيان، إن "الحصيلة المؤقتة بلغت 29 قتيلا و22 مفقودا و170 مشردا و83 ألفا و23 متضررا".

وضربت العاصفة "آفا" صباح الجمعة الجانب الشرقي من الجزيرة الإفريقية الواقعة قبالة سواحل موزمبيق مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية قبل أن تتحرك بعيدا عن أراضيها مساء السبت.

 

وتسببت العاصفة بفيضانات في عاصمة مدغشقر (أنتاناناريفو)، وفي مدينتي توماسينا الساحلية وتاماتيف شرق البلاد.

 

وتتعرض مدغشقر إحدى أفقر دول العالم لعواصف مدمرة بشكل دوري، إذ تسببت العاصفة "إيناوو" بمقتل 78 شخصا على الأقل في مارس 2017.

 

المزيد عن: مدغشقر متضررون قتلى آفا في مدغشقر
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