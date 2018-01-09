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مشاهدة مباراة بيلينينسيش وبوافيستا بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 الدوري البرتغالي

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:15 ص
مشاهدة مباراة بيلينينسيش وبوافيستا بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 الدوري البرتغالي
بيلينينسيش
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة بيلينينسيش وبوافيستا على يلا شوت، اليوم الثلاثاء 9-1-2018 في الدوري البرتغالي.

 

حيث يلتقي بيلينينسيش وبوافيستا مباشرة، في الدوري البرتغالي ، على يلا شوت وكورة لايف.

 

شاهد الآن البث المباشر للمباراة لايف من هنا..

Enter HERE to see live Sports now


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