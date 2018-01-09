برومو "خلاويص" يتخطى المليون مشاهده بعد يومين من طرحه





تخطى البرومو الرسمي لفيلم "خلاويص" للفنان أحمد عيد المليون مشاهده بعد يومين من طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي.





ومن المقرر ان يتم طرح الفيلم بالسينمات ١٧ يناير الجاري ضمن موسم منتصف العام السينمائي.





ويشارك أحمد عيد في بطولة "خلاويص" الفنانة أيتن عامر ومحسن منصور وأحمد فؤاد سليم و محمد حاتم وسامي مغاوري وطارق عبد العزيز والطفل أدهم وهدان، الفليم من تأليف فيصل عبد الصمد ولؤى السيد وإخراج خالد الحلفاوي .