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برومو "خلاويص" يتخطى المليون مشاهده بعد يومين من طرحه

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:13 ص
برومو خلاويص يتخطى المليون مشاهده بعد يومين من طرحه
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الفجر الفني
 


تخطى البرومو الرسمي لفيلم "خلاويص" للفنان أحمد عيد المليون مشاهده بعد يومين من طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي.


ومن المقرر ان يتم طرح الفيلم بالسينمات ١٧ يناير الجاري ضمن موسم منتصف العام السينمائي.  


ويشارك أحمد عيد في بطولة "خلاويص" الفنانة أيتن عامر ومحسن منصور وأحمد فؤاد سليم و محمد حاتم وسامي مغاوري وطارق عبد العزيز والطفل أدهم وهدان، الفليم من تأليف فيصل عبد الصمد ولؤى السيد وإخراج خالد الحلفاوي . 


برومو "خلاويص" يتخطى المليون مشاهده بعد يومين من طرحه
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