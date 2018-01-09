البث المباشر لجميع مباريات كأس ملك إسبانيا على يلا شوت وكورة لايف اليوم الثلاثاء 9-1-2018
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 07:58 ص
الفجر الرياضي
يقدم "الفجر الرياضي" خدمة مشاهدة جميع مباريات كأس ملك إسبانيا ، على يلا شوت وكورة لايف اليوم الثلاثاء 9-1-2018.
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مشاهدة مباراة فالنسيا ولاس بالماس بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء
9-1-2018 كأس ملك إسبانيا
مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد و لييدا ايسبورتيو بث مباشر على يلا شوت
اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس ملك إسبانيا
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