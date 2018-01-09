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مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد و لييدا ايسبورتيو بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس ملك إسبانيا

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 07:49 ص
مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد و لييدا ايسبورتيو بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس ملك إسبانيا
أتليتكو مدريد
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة أتليتكو مدريد و لييدا ايسبورتيو على يلا شوت، اليوم الثلاثاء 9-1-2018 في كأس ملك إسبانيا.

 

حيث يلتقي أتليتكو مدريد و لييدا ايسبورتيو مباشرة، في كأس ملك إسبانيا ، على يلا شوت وكورة لايف.

 

شاهد الآن البث المباشر للمباراة لايف من هنا..

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