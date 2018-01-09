فيسبوك و"سوني إيه.تي.في" توقعان اتفاقا لتحميل وتبادل ملفات موسيقية

قالت شركة "سوني إيه.تي.في"، إنها وقعت اتفاقية مع شركة فيسبوك ستتيح لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تحميل وتبادل ملفات فيديو من قائمة الشركة المنتجة للموسيقى من خلال موقعي فيسبوك وانستجرام.









وسيتيح الاتفاق الذي يستمر لسنوات لفنانين مرتبطين بشركة "سوني إيه.تي.في" الحصول على حقوق مالية مقابل استخدام أغنياتهم على منصتي التواصل الاجتماعي. وتضم قائمة "سوني إيه.تي.في" فنانين مثل بوب ديلان وتيلور سويفت وإد شيران.









ويأتي الاتفاق مع "سوني إيه.تي.في" في أعقاب اتفاق مماثل وقعته فيسبوك مع يونيفرسال ميوزيك جروب في ديسمبر كانون الأول الماضي من أجل الاحتفاظ بالمستخدمين وجذب المعلني