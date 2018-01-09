ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فيسبوك و"سوني إيه.تي.في" توقعان اتفاقا لتحميل وتبادل ملفات موسيقية

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 07:49 ص
فيسبوك وسوني إيه.تي.في توقعان اتفاقا لتحميل وتبادل ملفات موسيقية
صورة أرشيفية
طباعة
رويترز
 

قالت شركة "سوني إيه.تي.في"، إنها وقعت اتفاقية مع شركة فيسبوك ستتيح لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تحميل وتبادل ملفات فيديو من قائمة الشركة المنتجة للموسيقى من خلال موقعي فيسبوك وانستجرام.


وسيتيح الاتفاق الذي يستمر لسنوات لفنانين مرتبطين بشركة "سوني إيه.تي.في" الحصول على حقوق مالية مقابل استخدام أغنياتهم على منصتي التواصل الاجتماعي. وتضم قائمة "سوني إيه.تي.في" فنانين مثل بوب ديلان وتيلور سويفت وإد شيران.


ويأتي الاتفاق مع "سوني إيه.تي.في" في أعقاب اتفاق مماثل وقعته فيسبوك مع يونيفرسال ميوزيك جروب في ديسمبر كانون الأول الماضي من أجل الاحتفاظ بالمستخدمين وجذب المعلني

المزيد عن: نجوم الفن موسيقى مشاهير مزيكا فن سينما رسائل فيسبوك دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
-
x
18:00
-
الأسيوطي سبورت
النصر
-
x
20:00
-
الإسماعيلي
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
الصين
-
x
10:00
-
عمان
قطر
-
x
13:30
-
أوزبكستان
الدوري البرتغالي الممتاز
تونديلا
-
x
21:00
-
فيتوريا سيتوبال
بيلينينسيش
-
x
23:00
-
بوافيستا
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
-
x
21:45
-
بريستول سيتي
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
لييدا ايسبورتيو
فالنسيا
-
x
22:30
-
لاس بالماس
كأس الرابطة الفرنسية
نيس
-
x
22:00
-
موناكو
مباريات ودية
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
18:00
-
زونينوف جروساسباخ - ألمانيا
كأس مصر
مصر المقاصة
-
x
15:00
-
المقاولون العرب
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/9/2018 9:39:17 AM