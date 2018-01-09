مشاهدة مباراة نيس وموناكو بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس الرابطة الفرنسية

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة نيس وموناكو على يلا شوت، اليوم الثلاثاء 9-1-2018 في كأس الرابطة الفرنسية.

حيث يلتقي نيس وموناكو مباشرة، في كأس الرابطة الفرنسية، على يلا شوت وكورة لايف.