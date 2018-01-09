مشاهدة مباراة مصر المقاصة والمقاولون العرب بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس مصر

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة مصر المقاصة والمقاولون العرب على يلا شوت، اليوم الثلاثاء 9-1-2018 في كأس مصر.

حيث يلتقي مصر المقاصة والمقاولون العرب مباشرة، في كأس مصر، على يلا شوت وكورة لايف.