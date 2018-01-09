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مشاهدة مباراة مصر المقاصة والمقاولون العرب بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس مصر

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 07:30 ص
مشاهدة مباراة مصر المقاصة والمقاولون العرب بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس مصر
مصر المقاصة
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة مصر المقاصة والمقاولون العرب على يلا شوت، اليوم الثلاثاء 9-1-2018 في كأس مصر.

 

حيث يلتقي مصر المقاصة والمقاولون العرب مباشرة، في كأس مصر، على يلا شوت وكورة لايف.

 

شاهد الآن البث المباشر للمباراة لايف من هنا..

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