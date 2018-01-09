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تحطم قمر صناعي أمريكي للتجسس بعد إطلاقه من قاعدة في فلوريدا

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:00 ص
تحطم قمر صناعي أمريكي للتجسس بعد إطلاقه من قاعدة في فلوريدا
صورة أرشيفية
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رويترز
 
قال مسؤولان مطلعان أمس الإثنين إن قمرا صناعيا أمريكيا للتجسس أطلق من قاعدة كيب كانافيرال فى فلوريدا باستخدام صاروخ سبيس إكس يوم الأحد لم يصل إلى مداره ويعتقد أنه تحطم.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن القمر الصناعى الذى صنعته شركة نورثروب جرومان لم ينفصل عن المرحلة الثانية من الصاروخ فالكون 9 ويفترض أنه تحطم أو سقط فى البحر.

وقال أحد المسؤولين إن من المفترض أن يكون القمر الصناعى "فقد".

وأضاف المسؤولان أنه تم فتح تحقيق فى الواقعة ولكن ليست هناك دلائل أولية على وجود شبهة تخريب أو أى تدخل آخر.
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