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"قوى عاملة النواب" تناقش شكوى العاملين بشركة مصر للصوت والضوء اليوم

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 07:45 ص
قوى عاملة النواب تناقش شكوى العاملين بشركة مصر للصوت والضوء اليوم
النائب جبالي المراغي
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إسلام شعراوي
 
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي في اجتماعها اليوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان، بشأن شكوى بعض العاملين بشركة مصر للصوت والضوء لعدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 والخاص بتبعية ونقل أصول وممتلكات الشركة إلي المجلس الأعلى للثقافة.

كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة النائب كمال عامر  طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب السلاب، بشأن إحلال وتجديد مركز شرطة شربين – دقهلية والصادر له قرار إزالة من مجلس مدينة شربين وكذا تدعيمه بإدارات نوعية من "جوازات، سجل مدني، أدله جنائية". 

وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب إعادة صاغية ومناقشة المواد المؤجلة والمواد الخلافية من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة وآخرين في ذات الشأن، ومشروع القانون المقدم من النائبة سولاف درويش وآخرين في ذات الشأن، ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف جمال شحاتة وآخرين في ذات الشأن، وكذلك مواد العقوبات الواردة بمشروع القانون سالف الذكر.
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