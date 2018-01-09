"صحة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلة الغسيل الكُلوي بمستشفى أشمون بالمنوفية اليوم

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري في اجتماعها اليوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب صابر عبدالقوي أبو يوسف، بشأن مشكلة الغسيل الكُلوي بمستشفى أشمون بمحافظة المنوفية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عبدالحميد الشيخ، بشأن قصور خدمات التأمين الصحي بمحافظة المنوفية، من حيث التعاقد مع أطباء واستشاريين على مستوى عال، وعجز في الأطباء والتمريض.





كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور سامي المشد، بشأن سوء الخدمة الصحية بمستشفى السادات والوحدات الصحية بدائرة السادات- محافظة المنوفية.





وتناقش لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان برئاسة النائب أسامة هيكل طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الهلالي، بشأن التلال الأثرية الغير مستغلة والمعتدي عليها في محافظة كفر الشيخ، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن التجاهل التام لكل الطلبات التي تم تقديمها بشأن التلال الأثرية بمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي عتمان، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الآثار بهدف الحفاظ على ثروات مصر من الآثار داخل الكتلة السكنية أو خارجها، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن الاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضي التي تمتلكها وزارة الآثار وانتهت من التنقيب فيها.