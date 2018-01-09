"إسكان البرلمان" تناقش مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري اليوم

تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود في اجتماعها اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد، و60 نائباً بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري بالاشتراك مع لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية.





كما تناقش لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب هشام عبدالواحد نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة الوادي الجديد في الفترة من 10 حتى 14 من ديسمبر سنة 2017، ومناقشة نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة الوادي الجديد في الفترة من 10 حتى 14 من ديسمبر سنة 2017.