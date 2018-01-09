مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبريستول سيتي بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس الرابطة الإنجليزية
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 07:15 ص
الفجر الرياضي
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة مانشستر سيتي وبريستول سيتي على يلا شوت، اليوم الثلاثاء 9-1-2018 في كأس الرابطة الإنجليزية.
حيث
يلتقي مانشستر سيتي وبريستول سيتي مباشرة، في كأس الرابطة الإنجليزية ، على يلا شوت
وكورة لايف.
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