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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبريستول سيتي بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 07:15 ص
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبريستول سيتي بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس الرابطة الإنجليزية
مانشستر سيتي
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة مانشستر سيتي وبريستول سيتي على يلا شوت، اليوم الثلاثاء 9-1-2018 في كأس الرابطة الإنجليزية.

 

حيث يلتقي مانشستر سيتي وبريستول سيتي مباشرة، في كأس الرابطة الإنجليزية ، على يلا شوت وكورة لايف.

 

شاهد الآن البث المباشر للمباراة لايف من هنا..

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