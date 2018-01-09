"تعليم النواب" تناقش مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا اليوم

تستكمل لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة في اجتماعها اليوم الثلاثاء مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.





كما تناقش لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجيني طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن حرمان- قرية كفر الجرارية- مركز الزقازيق- محافظة الشرقية، من جميع المرافق والخدمات العامة، ومدرجة ضمن القرى الأكثر فقراً، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تشغيل كوبريين أعلى ترعة الإسماعلية بمنطقتي مسطرد وأبو زعبل- محافظة القليوبية- مما قد يعوق حركه الملاحة النهرية لعدم تأهيلهم للفتح والغلق، علماً بأن الشركة المصرية لتكرير البترول تبرعت بالكوبريين لصالح محافظة القليوبية وصدر قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم (2262) لسنة 2016 بقبول التبرع.