"رياضة البرلمان" تناقش طلب إحاطة بشأن دعم مراكز الشباب أعضاء الاتحادات الرياضية

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر في اجتماعها اليوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد بشأن دعم مراكز الشباب أعضاء الاتحادات الرياضية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتي بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة الشباب والرياضة بنقل ملكية نادي أهلية أبو زعبل التابع للشركة الأهلية للصناعات المعدنية لوزارة الشباب والرياضة.





كما تعقد لجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير جلسة استماع عما تعانيه المصانع مع قطاع الكهرباء من مشكلات وخاصة الانقطاع المتكرر للكهرباء وجودة التيار الكهربائي وأثر ذلك على الإنتاج والتشغيل.





وتستكمل لجنة الشئون الدينية برئاسة النائب أسامة العبد مناقشة نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لمسجد الروضة ببئر العبد شمال سيناء، ومناقشة موضوع القدس عربية وعاصمة الدولة الفلسطينية والتهديدات التي تواجه المقدسات الدينية بالقدس.