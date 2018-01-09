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البث المباشر لجميع مباريات كأس آسيا تحت 23 سنة على يلا شوت وكورة لايف اليوم الثلاثاء 9-1-2018

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 07:03 ص
البث المباشر لجميع مباريات كأس آسيا تحت 23 سنة على يلا شوت وكورة لايف اليوم الثلاثاء 9-1-2018
منتخب قطر الأولمبي
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الفجر الرياضي
 

يقدم "الفجر الرياضي" خدمة مشاهدة جميع مباريات كأس آسيا تحت 23 سنة ، على يلا شوت وكورة لايف اليوم الثلاثاء 9-1-2018.

 

شاهد البث المباشر من هنا..

 

مشاهدة مباراة الصين وعمان بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس آسيا تحت 23 سنة

 

مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس آسيا تحت 23 سنة

 

 

 

 

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