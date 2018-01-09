البث المباشر لجميع مباريات كأس آسيا تحت 23 سنة على يلا شوت وكورة لايف اليوم الثلاثاء 9-1-2018
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 07:03 ص
الفجر الرياضي
يقدم "الفجر الرياضي" خدمة مشاهدة جميع مباريات كأس آسيا تحت 23 سنة ، على يلا شوت وكورة لايف اليوم الثلاثاء 9-1-2018.
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مباراة الصين وعمان بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس آسيا تحت 23
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