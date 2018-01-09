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مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس آسيا تحت 23 سنة

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 06:53 ص
مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس آسيا تحت 23 سنة
قطر الأوليمبي
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة قطر وأوزبكستان على يلا شوت، اليوم الثلاثاء 9-1-2018 في كأس آسيا تحت 23 سنة.

 

حيث يلتقي قطر وأوزبكستان مباشرة، في كأس آسيا تحت 23 سنة ، على يلا شوت وكورة لايف.

 

شاهد الآن البث المباشر للمباراة لايف من هنا..

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