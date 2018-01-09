مشاهدة مباراة الصين وعمان بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس آسيا تحت 23 سنة
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 06:49 ص
الفجر الرياضي
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة الصين وعمان على يلا شوت، اليوم الثلاثاء 9-1-2018 في كأس آسيا تحت 23 سنة.
حيث
يلتقي الصين وعمان مباشرة، في كأس آسيا تحت 23 سنة ، على يلا شوت وكورة لايف.
شاهد
الآن البث المباشر للمباراة لايف من هنا..
المزيد عن: يلا شوت مشاهدة مباراة عمان والصين كورة لايف كأس آسيا تحت 23 سنة عمان شاهد البث المباشر شاهد الان رياضة الصين أخبار الرياضة