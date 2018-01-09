مشاهدة مباراة الصين وعمان بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 كأس آسيا تحت 23 سنة

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة الصين وعمان على يلا شوت، اليوم الثلاثاء 9-1-2018 في كأس آسيا تحت 23 سنة.

حيث يلتقي الصين وعمان مباشرة، في كأس آسيا تحت 23 سنة ، على يلا شوت وكورة لايف.