ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البث المباشر لجميع مباريات الدوري المصري على يلا شوت وكورة لايف اليوم الثلاثاء 9-1-2018

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 06:42 ص
البث المباشر لجميع مباريات الدوري المصري على يلا شوت وكورة لايف اليوم الثلاثاء 9-1-2018
الإسماعيلي
طباعة
الفجر الرياضي
 

يقدم "الفجر الرياضي" خدمة مشاهدة جميع مباريات الدوري المصري، على يلا شوت وكورة لايف اليوم الثلاثاء 9-1-2018.

 

شاهد البث المباشر من هنا..

 

مشاهدة مباراة النصر والإسماعيلي بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 الدوري المصري

 

مشاهدة مباراة طلائع الجيش والأسيوطي بث مباشر على يلا شوت اليوم الثلاثاء 9-1-2018 الدوري المصري

 

 

 

المزيد عن: يلا شوت كورة لايف جميع مباريات الدوري المصري النصر والإسماعيلي النصر الجيش والأسيوطي البث المباشر الإسماعيلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لمباراة القمة 115 بين الأهلي والزمالك ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
-
x
18:00
-
الأسيوطي سبورت
النصر
-
x
20:00
-
الإسماعيلي
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
الصين
-
x
10:00
-
عمان
قطر
-
x
13:30
-
أوزبكستان
الدوري البرتغالي الممتاز
تونديلا
-
x
21:00
-
فيتوريا سيتوبال
بيلينينسيش
-
x
23:00
-
بوافيستا
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
-
x
21:45
-
بريستول سيتي
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
لييدا ايسبورتيو
فالنسيا
-
x
22:30
-
لاس بالماس
كأس الرابطة الفرنسية
نيس
-
x
22:00
-
موناكو
مباريات ودية
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
18:00
-
زونينوف جروساسباخ - ألمانيا
كأس مصر
مصر المقاصة
-
x
15:00
-
المقاولون العرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/9/2018 9:39:17 AM