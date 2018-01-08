كاسيريس ينتقل لصفوف لاتسيو

أعلن نادي لاتسيو، اليوم الإثنين، تعاقده رسميا مع المدافع مارتين كاسيريس، قادمًا من هيلاس فيرونا.

ووقع كاسيريس، الذي لعب في السابق بصفوف يوفنتوس وبرشلونة من بين أندية أخرى، مع الفريق الإيطالي، عقدًا يمتد لعام مع خيار تجديده، وفقًا لبيان لاتسيو.

وقضى كاسيريس (30 عاما) فترة صعبة للغاية، وحاول تجديد مشواره الصيف الماضي بتوقيعه مع هيلاس فيرونا، الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي.