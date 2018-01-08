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رسميا.. الغرافة يضم الهولندي شنايدر

الإثنين 08/يناير/2018 - 08:13 م
رسميا.. الغرافة يضم الهولندي شنايدر
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الفجر الرياضي
 

أعلن نادي الغرافة القطري تعاقده الرسمي مع الهولندي شنايدر قادماً من نادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


ذكرت صحيفة آس الإسبانية ان الغرافة القطري تعاقد مع شنايدر لمدة موسم ونصف حتي نهاية 2019 بعد اتفاقه مع ناديه نيس الفرنسي.


واشارت الصحيفة إلى أن الغرافة رحب بالهولندي شنايدر البالغ من العمر 33 عاماً عبر موقع النادي الرسمي بالإنترنت لخوض تجربة جديدة خارج أوروبا.


وتوج شنايدر من قبل ببطولة دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان بجابن بطولة الدوري الإيطالي والهولندي والإسباني مع ريال مدريد.

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