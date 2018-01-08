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بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك على يلا شوت في الدوري المصري

الإثنين 08/يناير/2018 - 08:12 م
بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك على يلا شوت في الدوري المصري
مؤمن زكريا
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الفجر الرياضي
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة الاهلي والزمالك بث مباشر ماتش الاهلي والزمالك يوتيوب دون تقطيع اليوم 8-1-2017، البث المباشر لمباراة الزمالك والأهلي يوتيوب في الجولة الـ 17 الدوري العام الممتاز 2017 - 2018.

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وبث مباشر DMC الأهلي والزمالك مباشر اليوم 8-1-2018 في مسابقة الدوري المصري.

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وبث مباشر ماتش الأهلي والزمالك يوتيوب اليوم الإثنين 08-01-2018 في بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك يوتيوب اليوم في تمام الـ 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 7:00 مساءاً بتوقيت مصر.

شاهد البث المباشر مباراة الاهلي والزمالك من هنا

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