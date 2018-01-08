صحيفة بريطانية: الكشف عن خطط أمريكية لتدمير روسيا بـ466 قنبلة نووية

ذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، اليوم وثائق تُكشف لأول مرة عن خطط أمريكية لقصف 66 بلدة بالاتحاد السوفيتى من خلال إسقاط 466 قنبلة.





وأشارت الصحيفة إلى أنّ تلك الوثائق المروّعة نشرت بعد أسبوعين من نهاية الحرب العالمية الثانية فى الـ15 من سبتمبر 1945، مُوجّهة فى مذكرة إلى الجنرال ليسلى جروفز، مضيفة أنّه رغم تحالف أمريكا والاتحاد السوفيتى لوقف النازيين، إلاّ أنّ كلاً منهما كان يصنّف الأخر بالعدو، حيث تنافسوا معاً عبر أوروبا.





وكانت واشنطن قد نجحت فى تلك الفترة فى إسقاط قنبلتين ذريتين فوق هيروشيما ونجازاكى باليابان خلال الحرب العالمية الثانية، وأسفرت عن مقتل نحو ربع مليون شخصاً.





وحدّد جنرالات أمريكا 66 مدينة روسية كأهداف رئيسية فى حالة اندلاع حرب بين السوفييت والغرب، وكان الهدف النهائى هو لتدمير الفورى لإرادة العدو وقدره على المقاومة.





وقدّر جنرالات أمريكا حاجتهم إلى 204 قنبلة نووية لتدمير جميع المدن الرئيسية فى الاتحاد السوفيتى، بجانب 20 قنبلة أخرى لتدمير القواعد العسكرية الروسية وهزيمة السوفييت فى ساحة المعركة، كما أخذوا فى الاعتبار عامل الفعالية، ليصل عدد إجمالى القنابل النووية المطلوبة 466 قنبلة، التى نجحت اثنتيْن منها فقط فى هزيمة اليابان.