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عميد "هندسة الأزهر" يكشف عن ثلاث إنشاءات جديدة بالجامعة

الإثنين 08/يناير/2018 - 08:09 م
عميد هندسة الأزهر يكشف عن ثلاث إنشاءات جديدة بالجامعة
كلية الهندسة جامعة الأزهر
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ريهام يوسف
 
أعلن الدكتور بركات محمد حسانين، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر، إنشاء أول حاضنة أعمال بجامعة الأزهر، وإنشاء مركزا لتطوير التكنولوجيا بكلية الهندسة، وإنشاء قسما للرسوم المتحركة.

وأضاف خلال كلمته بحفل إطلاق مسلسل نور وبوابة التاريخ، اليوم الإثنين، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أن الأزهر حريص على التقدم وأنه سعيد بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في صالح تطوير العملية التعليمية.
المزيد عن: هندسة جامعة الأزهر طلاب وجامعات جامعة الأزهر أخبار مصر
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