بعد عتاب "السيسي".. ما لا تعرفه عن مشروع الـ 4 آلاف مصنع؟

عاتب الرئيس عبد الفتاح السيسى، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم الاثنين، على تأخر تشغيل مشروع إنشاء 4 آلاف مصنع للشباب.

وقال الرئيس السيسي: "لما اتكلمنا في الموضوع ده قولنا يا تعملوه يا نعمله إحنا".

وأضاف السيسي: "المشروعات دي خلال 6 شهور أو سنة بالكتير تكون متاحة للشباب لأنها هاتشغل 40 ألف وأكتر"، مستطردا: "لو كنا هانعمله كان هايتنفذ طبقا للي انتوا حددتوه".

وطالب السيسي في نهاية حديثه الهيئة الهندسية بعرض المشروع عليه، قائلا: "اعرضوا عليا الـ4 آلاف مشروع.. هاتعملوها فين وأشوف أماكنها والمخطط الزمني بتاعها".

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع الـ 4 آلاف مصنع.

1- المشروع يشمل تنفيذ 4463 مصنعا.

2- تبلغ تكلفته الإجمالية 5.4 مليار جنيه.

3- يتكون المشروع من 13 مجمعا صناعيا في مختلف المحافظات.

4- يهدف المشروع توفير فرص عمل للشباب لأكثر من 40 ألف شاب.

5- سيتم طرح 7 مجمعات صناعية فى الصعيد.

6- الوحدات الصناعية بإيجار رمزى وبنظام حق انتفاع لمدة 50 سنة.

7- تتولى هيئة التنمية الصناعية طرح الوحدات على شباب المستثمرين.

8- المساحات المتاحة للمستثمرين تتراوح ما بين 50 إلى 450 مترا.