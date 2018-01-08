بعد عتاب "السيسي".. ما لا تعرفه عن مشروع الـ 4 آلاف مصنع؟
عاتب الرئيس عبد الفتاح السيسى، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم الاثنين، على تأخر تشغيل مشروع إنشاء 4 آلاف مصنع للشباب.
وقال
الرئيس السيسي: "لما اتكلمنا في الموضوع ده قولنا يا تعملوه يا نعمله إحنا".
وأضاف
السيسي: "المشروعات دي خلال 6 شهور أو سنة بالكتير تكون متاحة للشباب لأنها هاتشغل
40 ألف وأكتر"، مستطردا: "لو كنا هانعمله كان هايتنفذ طبقا للي انتوا حددتوه".
وطالب
السيسي في نهاية حديثه الهيئة الهندسية بعرض المشروع عليه، قائلا: "اعرضوا عليا
الـ4 آلاف مشروع.. هاتعملوها فين وأشوف أماكنها والمخطط الزمني بتاعها".
وفي
السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع الـ 4 آلاف مصنع.
1- المشروع
يشمل تنفيذ 4463 مصنعا.
2- تبلغ
تكلفته الإجمالية 5.4 مليار جنيه.
3- يتكون
المشروع من 13 مجمعا صناعيا في مختلف المحافظات.
4- يهدف
المشروع توفير فرص عمل للشباب لأكثر من 40 ألف شاب.
5- سيتم
طرح 7 مجمعات صناعية فى الصعيد.
6- الوحدات
الصناعية بإيجار رمزى وبنظام حق انتفاع لمدة 50 سنة.
7- تتولى
هيئة التنمية الصناعية طرح الوحدات على شباب المستثمرين.
8- المساحات
المتاحة للمستثمرين تتراوح ما بين 50 إلى 450 مترا.