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بعد عتاب "السيسي".. ما لا تعرفه عن مشروع الـ 4 آلاف مصنع؟

الإثنين 08/يناير/2018 - 08:09 م
بعد عتاب السيسي.. ما لا تعرفه عن مشروع الـ 4 آلاف مصنع؟
الرئيس السيسي
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صدفة غنيم
 

عاتب الرئيس عبد الفتاح السيسى، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم الاثنين، على تأخر تشغيل مشروع إنشاء 4 آلاف مصنع للشباب.

 

وقال الرئيس السيسي: "لما اتكلمنا في الموضوع ده قولنا يا تعملوه يا نعمله إحنا".

 

وأضاف السيسي: "المشروعات دي خلال 6 شهور أو سنة بالكتير تكون متاحة للشباب لأنها هاتشغل 40 ألف وأكتر"، مستطردا: "لو كنا هانعمله كان هايتنفذ طبقا للي انتوا حددتوه".

 

وطالب السيسي في نهاية حديثه الهيئة الهندسية بعرض المشروع عليه، قائلا: "اعرضوا عليا الـ4 آلاف مشروع.. هاتعملوها فين وأشوف أماكنها والمخطط الزمني بتاعها".

 

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع الـ 4 آلاف مصنع.

 

1- المشروع يشمل تنفيذ 4463 مصنعا.

 

2- تبلغ تكلفته الإجمالية 5.4 مليار جنيه.

 

3- يتكون المشروع من 13 مجمعا صناعيا في مختلف المحافظات.

 

4- يهدف المشروع توفير فرص عمل للشباب لأكثر من 40 ألف شاب.

 

5- سيتم طرح 7 مجمعات صناعية فى الصعيد.

 

6- الوحدات الصناعية بإيجار رمزى وبنظام حق انتفاع لمدة 50 سنة.

 

7- تتولى هيئة التنمية الصناعية طرح الوحدات على شباب المستثمرين.

 

8- المساحات المتاحة للمستثمرين تتراوح ما بين 50 إلى 450 مترا.

 

المزيد عن: هيئة التنمية الصناعية مشروع الـ 4 آلاف مصنع طارق قابيل الرئيس السيسي اخبار مصر
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