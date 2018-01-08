إيران تحذّر المجتمع الدولي من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

دعت إيران المجتمع الدولي إلى الاستعداد لانسحاب محتمل من قبل الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي الموقع بين طهران ومجموعة "خمس زائد واحد" عام 2015.





وقال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني: "على المجتمع الدولي أن يستعد لانسحاب أمريكي محتمل من الاتفاق النووي مع إيران".





ويعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أشد معارضي الاتفاق النووي، على خلاف الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما، التي عدت الاتفاق "إنجازا" لسياستها الخارجية.





وأعلن ترامب في أكتوبر العام الماضي، رفضه الإقرار بالتزام إيران ببنود الاتفاق، إلا أنه لم يعد بتفعيل العقوبات كما لم يلغ الاتفاق مفضلا إحالة الملف إلى الكونجرس لمعالجة "العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق".





يذكر أن مهلة الإبقاء على رفع العقوبات عن إيران تنتهي يوم الجمعة المقبل.





ويفرض القانون الأمريكي على الرئيس أن يبلغ الكونجرس كل 90 يوما، ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق، وما إذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.





وقال عراقجي في مؤتمر الأمن في طهران: "يسعى ترامب منذ أكثر من عام بكل جاهدا للقضاء على الاتفاق النووي.. نحن في إيران مستعدون لكافة الاحتمالات، وسيكون المجتمع الدولي الخاسر الأكبر وكذلك منطقتنا، جراء خسارة تجربة ناجحة على الساحة الدولية".





وشدد عراقجي أن المنطقة لن تكون "أكثر أمنا" بدون الاتفاق النووي.





من جهته قال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "انسحاب الولايات المتحدة سيستدعي ردا مناسبا وقويا وأن الإدارة الأمريكية ستندم بالتأكيد على ذلك".





ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نهاية الأسبوع الجاري لإجراء محادثات حول الاتفاق مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني وكذلك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.





ونفى ظريف من جهته، تقارير تفيد بأن المحادثات ستركز على التظاهرات الأخيرة في إيران، والتي أدت إلى مقتل 21 شخصا، معتبرا أن ادعاءات كتلك "لا أساس لها".



