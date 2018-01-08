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شاذ جنسيًا: "نفسي أبطل ومش عارف أعمل إيه".. وداعية ترد

الإثنين 08/يناير/2018 - 08:09 م
شاذ جنسيًا: نفسي أبطل ومش عارف أعمل إيه.. وداعية ترد
نادية عمارة
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هدى عبدالرازق
 
قال شاب يدعى أحمد، ويبلغ من العمر 24 عامًا، إنه مثلي الجنس، مشيرًا إلى أنه يعاني من هذا الأمر منذ أن كان عمره 5 سنوات، وهو أمر يرفضه، ويعلم أنه ضد الدين.

وأضاف "أحمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "قلوب عامرة" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين: "بلف على الأطباء من 14 سنة وحتى الآن، ومفيش فايدة"، متابعًا: "نفسي أبطل ومش عارف أعمل إيه".

ومن جانبها عقبت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، أن الشذوذ الجنسي جريمة كبيرة، وتعد انتكاس لفطرة الإنسان، وإجرام أخلاقي، مطالبة الشاب بالتوبة الصادقة إلى الله، والابتعاد عن أي صحبة تعينه على هذا الضلال.
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