شاذ جنسيًا: "نفسي أبطل ومش عارف أعمل إيه".. وداعية ترد



وأضاف "أحمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "قلوب عامرة" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين: "بلف على الأطباء من 14 سنة وحتى الآن، ومفيش فايدة"، متابعًا: "نفسي أبطل ومش عارف أعمل إيه".





ومن جانبها عقبت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، أن الشذوذ الجنسي جريمة كبيرة، وتعد انتكاس لفطرة الإنسان، وإجرام أخلاقي، مطالبة الشاب بالتوبة الصادقة إلى الله، والابتعاد عن أي صحبة تعينه على هذا الضلال.



قال شاب يدعى أحمد، ويبلغ من العمر 24 عامًا، إنه مثلي الجنس، مشيرًا إلى أنه يعاني من هذا الأمر منذ أن كان عمره 5 سنوات، وهو أمر يرفضه، ويعلم أنه ضد الدين.