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"أهلا رمضان" ترفع شعار كامل العدد في أولى ليالي الموسم الثالث (صور)

الإثنين 08/يناير/2018 - 08:06 م
أهلا رمضان ترفع شعار كامل العدد في أولى ليالي الموسم الثالث (صور)
أهلا رمضان
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شيماء عطية
 
حققت أول ليلة عرض من الموسم الثالث لمسرحية "أهلا رمضان" للفنان الشاب محمد رمضان نجاح كبير، حيث رفع مسرح الهرم أمس الأحد شعار "كامل العدد".

مسرحية "أهلا رمضان" من بطولة محمد رمضان وروجينا وشيماء سيف وهنا الزايد وإخراج خالد جلال.

من ناحية أخرى يعكف رمضان على تصوير باقي مشاهده بفيلم "الديزل" إخراج كريم السبكي، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ويشاركه في بطولة الفيلم كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين صبرى، هنا شيحة.

"أهلا رمضان" ترفع شعار كامل العدد في أولى ليالي الموسم الثالث (صور)
"أهلا رمضان" ترفع شعار كامل العدد في أولى ليالي الموسم الثالث (صور)
"أهلا رمضان" ترفع شعار كامل العدد في أولى ليالي الموسم الثالث (صور)
"أهلا رمضان" ترفع شعار كامل العدد في أولى ليالي الموسم الثالث (صور)
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